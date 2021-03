Caso tamponi, la richiesta della Procura: maximulta alla Lazio e 13 mesi di inibizione per Lotito

Roma – Duecentomila euro di multa alla Lazio, oltre a 13 mesi e 10 giorni di inibizione al presidente biancoceleste Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Sono queste, a quanto si apprende, le richieste appena presentate dalla procura della Figc nel processo davanti al Tribunale nazionale federale per la presunta violazione dei protocolli Covid. Niente richiesta dunque di penalizzazione.

“Una richiesta dura, molto dura, ma era da prevedere visto l’atteggiamento della Procura federale in questa indagine. Quantomeno per la Lazio le richieste sono meno pesanti, ma restano dure ne confronti di Lotito e dei medici”. Così l’avvocato biancoceleste Gian Michele Gentile commenta la richiesta della procura federale nei confronti della Lazio per il caso tamponi: 200 mila euro di multa al club capitolino, inibizione per 13 mesi e dieci giorni per il presidente Lotito e 16 ai medici sociali Rodia e Pulcini. “Abbiamo visioni e impostazioni diverse vediamo ora cosa deciderà il tribunale. Nell’incertezza sull’aspetto giuridico del caso, mi aspettavo una richiesta più prudente. La sentenza già in serata? No, credo ci sarà la prossima settimana“, conclude.

Derby sui social

“Era vero” con tanto di risatina a richiamare il titolo di un quotidiano sportivo, “e adesso come la mettiamo?”, “giù le mani dalla Lazio”, “volevate penalizzarci e invece non è stato così”, “la Lazio non si tocca, adesso rosicate”. Sono questi alcuni dei commenti social, sui siti laziali e nelle radio romane dopo la richiesta formulata dalla Procura federale nel processo nei confronti della Lazio per violazione dei protocolli Covid.

Tifosi laziali che esultano per aver scongiurato, almeno per il momento, lo spettro di vedersi sanzionare con punti in meno in classifica, tifosi romanisti che, sempre su social ed emittenti radiofoniche, protestano perché la ritengono un’ingiustizia. “Una vergogna, smettiamo di seguire questo sport”, “Lotito ha troppo potere, inutile combattere con questo sistema” “noi per un errore della lista (contro il Verona ndr), siamo stati penalizzati e loro niente”. Insomma, una città divisa sui social e sul web, in attesa della decisione del giudice che arriverà in serata o, al massimo, tra lunedì e martedì. (fonte Adnkronos)