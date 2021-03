Covid-19 a Civitavecchia, tamponi rapidi in farmacia: come prenotarsi

Civitavecchia – Torna come ogni venerdì il consueto appuntamento con l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici Covid-19 alla farmacia comunale “Calamatta”.

Venerdì 26 marzo, dalle 08:30 alle 12:30, infatti, il personale sanitario della Croce Rossa Italiana (Comitato di Civitavecchia) sarà presente con un gazebo allestito a piazza Calamatta, a disposizione di tutti coloro che avranno la necessità di effettuare lo screening nell’ambito delle iniziative di contrasto alla diffusione del Covid-19.

L’esito del tampone sarà disponibile nell’arco di pochi minuti. Il servizio sarà attivo dalle 08:30 alle 12:30. Il costo è di 17,90 euro. Al fine di meglio organizzare il servizio, Csp prega i cittadini che ne abbiano la possibilità di prenotare il servizio allo 0766 32739 oppure di inviare una email all’indirizzo farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it. I cittadini che prenoteranno il servizio avranno la priorità. La prenotazione non è obbligatoria ed il servizio sarà comunque svolto per tutti i cittadini che ne avessero bisogno presentandosi presso il Gazebo della Cri anche senza prenotazione. In questo caso Csp chiederà qualche minuto di pazienza per organizzare i turni.

La Civitavecchia Servizi Pubblici srl, da sempre vicina ai cittadini, informa altresì che dalla mezzanotte di sabato 27 marzo partiranno anche le prenotazioni per la fascia d’età 69-68 anni (nati 1952-1953). Le farmacie comunali “Aurelia”, “Boccelle” e “Calamatta” sono a disposizione di tutti i cittadini per effettuare la prenotazione del vaccino anti Covid-19. È necessario presentarsi in farmacia. Non è possibile effettuare la prenotazione telefonicamente. Il servizio è gratuito.

Infine, venerdì 26 marzo è in programma anche una nuova giornata di screening alla farmacia comunale “Boccelle” di via Maroncelli (all’interno del centro commerciale IperCoop). La direttrice della farmacia, dottoressa Federica Amodeo, ed Emanuela Scanu, consulente Wikenfarma, attraverso dei microprelievi di sangue dal polpastrello valuteranno l’intolleranza al glutine, la presenza dell’helicobacter pylori, i livelli di vitamina D3, la misurazione della ferritina, l’individuazione dell’ormone tiroide-stimolante, la salute dei capelli e la misurazione dei livelli di marcatori tumorali di seno, ovaie e prostata. Sono previsti sconti per chi effettua 3 test in 1 (dosaggio vitamina d+ Ferritina + Tsh tiroideo).

