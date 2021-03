Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il campo di alta pressione in fase di rimonta nella seconda parte della settimana dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia verrà insidiato nel corso del prossimo weekend da infiltrazioni umide di origine atlantica che arrecheranno alcuni disturbi su tratti dello Stivale. La coda di una perturbazione in scorrimento a latitudini più settentrionali determinerà infatti un certo deterioramento del tempo sin dalle prime ore di sabato al Nordovest, con nubi e qualche fenomeni in spostamento verso est ed un lieve calo termico nei valori massimi. Ancora più marginale sarà il coinvolgimento del Centro Italia, mentre al Sud sarà il bel tempo a prevalere. Domenica ancora qualche nube residua su parte del Centro-Nord, ma l’anticiclone starà rinforzando ulteriormente e anche le temperature recupereranno i pochi gradi persi sabato al Nord, confermando tale trend anche dall’inizio della settimana delle Palme.

METEO VENERDÌ 26 MARZO. Inizio giornata in gran prevalenza soleggiato, salvo gli addensamenti già presenti dal giorno precedente sulla Liguria, che si estenderanno all’alta Toscana e tra pomeriggio e sera anche a tratti della Val Padana e delle Alpi centro-occidentali, con possibilità di isolati e deboli piovaschi entro sera su Levante Ligure e Versilia. Altrove permarrà il bel tempo, ad eccezione di residue nubi sparse sulla Calabria ionica e altri annuvolamenti di poco conto in arrivo in giornata su Umbria, Lazio, interne abruzzesi e Campania. Da segnalare fino al mattino alcune nebbie o nubi basse sulle valli di Toscana orientale, Marche e alto Lazio. Temperature in aumento su adriatiche e Sud, punte di 18/19°C su Val Padana centro-orientale, basso Adriatico e isole maggiori.

METEO SABATO 27 MARZO. Giornata irregolarmente nuvolosa su gran arte del Centro-Nord con qualche fenomeno su Alpi, Levante Ligure, alta Toscana e Appennino settentrionale, nevoso sui rilievi alpini dai 1600m. Già in giornata migliora su Alpi centro-occidentali e Liguria di Ponente, con parziali schiarite anche sulla Val Padana. Piovaschi sparsi invece su Alpi orientali e Friuli VG fino a sera, fino al pomeriggio invece sulle zone interne dell’Appennino centro-settentrionale, in un contesto di nubi sparse ed irregolari sul resto del Centro. Andrà meglio al Sud, con clima asciutto e cieli poco o al più parzialmente nuvolosi. Temperature in lieve calo al Nord e sul Tirreno centro-settentrionale, in lieve aumento al Sud.

METEO DOMENICA 28 MARZO. Inizialmente nubi irregolari su Val Padana, Liguria, alta Toscana, Umbria, alto Lazio e Marche interne, residui piovaschi possibili su Levante Ligure e Friuli VG, ma in esaurimento. Altrove prevalenza di tempo soleggiato, così come su Alpi e Ponente Ligure. Temperature in aumento, punte di 21/22°C sulle zone interne delle isole maggiori.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata nel complesso variabile sulle regioni del medio Tirreno con nubi sparse talvolta irregolari specie sulla Toscana e sulle aree appenniniche; possibili spunti piovosi sui rilievi (o aree prospicienti ad essi, specie dell’alta Toscana). Foschie e nubi basse miste a locali banchi di nebbia, presenti fra la notte e primo mattino, sulle valli Tosco-Umbre, alto viterbese, reatino, e localmente sul frusinate. Clima mite. Venti ovest-sudovest, deboli o moderati, con locali rinforzi su coste e crinali. Mare poco mosso.

SABATO: Nuvolosità ben presente seppur a carattere irregolare, nubi sia di tipo medio-basso che medio-alto, a tratti molto compatte. Deboli precipitazioni si presenteranno sull’Appennino toscano, localmente sulle aree prospicienti e su quelle dell’estremo comparto settentrionale. Venti moderati meridionali, locali raffiche forti su coste e crinali. Mare poco mosso.

DOMENICA: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su litorali settentrionali e pianure meridionali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sui litorali meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle pianure settentrionali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla capitale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle subappenninche nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Giovedì soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi, in un contesto climatico ancora freddo al mattino, ma più mite di giorno; attenzione alle nebbie a valle entro il primo mattino. Più nubi venerdì in Toscana, nel corso dei giorni successivi a tratti anche su Umbria e Lazio. Temperature comunque previste in graduale aumento. A causa dell’aumento progressivo di umidità in quota saranno possibili degli spunti piovosi sulle aree appenniniche e sull’alta Toscana.

Fonte: 3B Meteo