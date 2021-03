Nomadi di Castel Romano in struttura Covid, il Campidoglio fa marcia indietro

Roma – “Prendo atto della nota della struttura ricettiva Covid che dichiara che ‘non è più presente alcuna persona proveniente dal campo di Castel Romano (leggi qui)’ e che ‘la modalità di invio da parte del Comune di Roma (leggi qui) non era conforme ai protocolli operativi e che loro erano stati tratti in errore dalla mail inviata dallo stesso Comune di Roma’”, si legge in una nota diffusa l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Eravamo dunque nel giusto – sottolinea D’Amato – e se non fossimo intervenuti si sarebbe creata una situazione di difficile gestione e convivenza con persone positive in quarantena”.

