“Pane Pazzo”: dagli avanzi al croccante in tavola

Cucina e Sapori – Quante volte vi sarà capitato di tornare a casa e aprire il frigorifero con aria sconsolata per cercare disperatamente un’ispirazione per la cena? Ma il vostro frigo è vuoto, inesorabilmente pronto alla spesa… del giorno dopo.

Trovate però, nelle classiche buste marroncine, parte di un filone di pane del giorno prima. Poco appetibile, per la verità, duro come un sasso. Ma un’idea vi frulla in testa: il “pane pazzo”.

Pane pazzo: la preparazione

Cominciamo con il bagnare un pochino con acqua il pane raffermo, in modo che si ammorbidisca un poco; poi affettiamolo e tagliuzziamolo a tocchetti.

Una volta tagliato, mettiamo il pane in una pentola o una teglia e condiamolo con olio (rigorosamente EVO) sale e, se ne siete amanti, una bella spolverata di pepe. Ricopriamo il tutto con della passata di pomodoro. Fatto questo inforniamo il tutto a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa 30minuti.

Al termine della cottura i nostri tocchetti saranno diventati belli dorati. Togliamo da forno e aggiungiamo una pioggia di rosmarino. Avremo così salvato la nostra cena con una sorta di appetitosi mini-crostini estremamente gustosi. Accompagniamo il tutto con una bella birra (suggerisco la birra rossa in particolare) e… buon appetito!

