Scherma, al Grand Prix Fie Avola e Nista al tabellone principale

Doha – Si è aperto stamattina il weekend dedicato al fioretto maschile internazionale con il Grand Prix Fie di Doha, che rappresenta il primo atteso ritorno in gara in questa stagione per i protagonisti dell’arma.

Al termine della prima giornata, sono dieci gli azzurri che hanno conquistato l’accesso al tabellone principale.

Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Daniele Garozzo erano già qualificati di diritto come teste di serie e quindi già certi di iniziare la loro gara domenica. Al termine della fase a gironi sono stati raggiunti anche da Edoardo Luperi e Tommaso Marini, che hanno conquistato il main draw grazie a 4 vittorie e ad una sola sconfitta nel loro percorso, mentre Damiano Rosatelli, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Lorenzo Nista e Alessandro Paroli hanno dovuto superare il tabellone preliminare a eliminazione diretta.

Si è concluso invece il cammino di Francesco Ingargiola, sconfitto nel tabellone dei 64 di qualificazione dal russo Zakhar Kozlov 15-9.

I dieci azzurri ancora in gara torneranno in pedana domenica a partire dalle ore 8:30 italiane, mentre domani sarà invece la volta delle fiorettiste che, a partire dalle ore 8 italiane, affronteranno la fase a gironi e il tabellone preliminare, per definire le 64 che si affronteranno domenica.

Tabellone dei 64 – domenica ore 10:30 (8:30 ita)

Foconi (ITA) – Bibard (Fra)

Garozzo (ITA) – Totusek (Cze)

Paroli (ITA) – Choupenitch (Cze)

Avola (ITA) – Matsuyama (Jpn)

Cassarà (ITA) – Zherebchenko (Rus)

Marini (ITA) – Bianchi (ITA)

Luperi (ITA) – Borodachev (Rus)

Nista (ITA) – Pauty (Fra)

Rosatelli (ITA) – Lefort (Fra)

Tabellone dei 64 – qualificazione

Bianchi (ITA) b. Akhmetov (Rus) 15-7

Kozlov (Rus) b. Ingargiola (ITA) 15-9

Nista (ITA) b. Bontems (Can) 15-5

Paroli (ITA) b. Van Campenhout (Bel) 15-10

Avola (ITA) b. Iimura (Jpn) 15-3

Rosatelli (ITA) b. Abe (Jpn) 15-6

Tabellone dei 128 – qualificazione

Rosatelli (ITA) b. Galuashvili (Geo) 15-8

Fase a gironi

Alessandro Paroli: 5 vittorie, 1 sconfitta

Lorenzo Nista: 4 vittorie, 2 sconfitte

Tommaso Marini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Damiano Rosatelli: 2 vittorie, 4 sconfitte

Giorgio Avola: 4 vittorie, 2 sconfitte

Francesco Ingargiola: 4 vittorie, 2 sconfitte

Edoardo Luperi: 5 vittorie, 0 sconfitte

Guillaume Bianchi: 4 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (150): 75. Ingargiola (ITA)

(foto@AugustoBizzi)

