Serie A 2021-24, i diritti tv assegnati a Dazn

Roma – I diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati a Dazn. Lo ha deciso la Lega di serie A, riunita in Assemblea, a quanto si apprende. A favore dell’offerta di Dazn si sono espressi 16 club, contro quattro. Il quorum necessario era a 14.

La Lega Serie A ha messo in atto la svolta, dopo l’accordo trovato ieri, ha deciso di assegnare a Dazn i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione che prevede 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3).

Sono stati quattro i club contrari all’accordo con la piattaforma di streaming: Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo. Per quanto riguarda invece il pacchetto 2, con la co-esclusiva delle 3 gare si continuerà a trattare con Sky fino a lunedì 29 marzo, data in cui è prevista la scadenza dell’offerta da 70 milioni a stagione della piattaforma satellitare. (fonte Adnkronos)