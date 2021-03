“Sulle Nuvole Tour” di Tommaso Paradiso rinviato al 2022

Musica – A causa del perdurare dello stato di emergenza legato al Covid-19, “Sulle Nuvole Tour” di Tommaso Paradiso prodotto e organizzato da Vivo Concerti, viene riprogrammato al 2022.

Il concerto previsto il 15 aprile 2021 a Milano è riprogrammato per venerdì 22 aprile 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Il concerto previsto il 18 aprile 2021 a Jesolo è riprogrammato per sabato 26 marzo 2022 al PalaInvent di Jesolo (VE). Il concerto previsto il 22 aprile 2021 a Roma è riprogrammato per giovedì 7 aprile 2022 al Palazzo dello Sport di Roma. Il concerto previsto il 26 aprile 2021 a Bologna è riprogrammato per domenica 3 aprile 2022 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Il concerto previsto il 28 aprile 2021 a Firenze è riprogrammato per martedì 29 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il concerto previsto il 30 aprile 2021 a Torino è riprogrammato per domenica 10 aprile 2022 al Pala Alpitour di Torino. Il concerto previsto il 2 maggio 2021 a Napoli è riprogrammato per giovedì 31 marzo 2022 al PalaPartenope di Napoli. Il concerto previsto l’8 maggio 2021 a Reggio Calabria è riprogrammato per sabato 7 maggio 2022 al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Il concerto previsto l’11 maggio 2021 a Catania è riprogrammato per martedì 3 maggio 2022 al PalaCatania di Catania. Il concerto previsto il 5 maggio 2021 a Bari è riprogrammato per venerdì 29 aprile 2022 al PalaFlorio di Bari.

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date.

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che porterà live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione” e i singoli “Non avere paura” (certificato doppio disco di platino), “I nostri anni” (certificato disco d’oro), “Ma lo vuoi capire?” (certificato disco d’oro) e il più recente “Ricordami” (certificato disco di platino).

Calendario date aggiornato:

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Biglietti disponibili su: vivoconcerti.it

(Foto: Instagram – @tommasoparadiso)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Musica