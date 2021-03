La caldaia è uno di quei dispositivi che nella casa non può mancare, e la definiamo fondamentale e ci deve essere assolutamente, altrimenti può provocare disagi e problemi alla famiglia testa cosa vale se la caldaia stessa è rotta o non funziona bene.

Infatti se viviamo in un paese o una città d’Italia che è molto fredda e dai lunghi inverni e pesanti, non possiamo fare a meno di un dispositivo che permette di riscaldarci durante l’inverno, a maggior ragione se passiamo tante ore a casa relativamente al fatto che lavoriamo in versione Smart Working e quindi abbiamo bisogno di stare più comodi possibili all’interno della nostra abitazione.

La caldaia però ,anche se è di alto livello perché abbiamo scelto un prodotto che offre delle garanzie sotto questo punto di vista, va sicuramente Sempre attenzionata e tutelata dal punto di vista della manutenzione ,dell’assistenza e della riparazione e da questo punto di vista è una garanzia affidarsi agli esperti del servizio assistenza caldaie Hermann Saunier Duval Roma. Essi lavorano da tanti anni nel settore e hanno supportato tanti clienti per i loro dispositivi dal punto di vista sia delle riparazioni che dell’assistenza e della manutenzione periodica.

Chiaramente sono tutte e due servizi importanti ma diversi perché quando parliamo di riparazione ci riferiamo a quei servizi urgenti, che vanno fatti il momento in cui la caldaia non funziona e quindi ci può mettere in disagio, anche perché per esempio non ci permette di usare l’acqua calda.

Ma avendo a disposizione gli esperti del servizio assistenza Hermann Saunier Duval Milano ,possiamo essere tranquilli che non rimarremo mai per lungo tempo senza caldaia, perché verranno in ogni momento dell’anno a supportarci, oppure ci saranno anche dei consigli telefonici ,se in caso non riusciamo a risolvere un problema con il libretto d’istruzioni o se la cosa comunque non è grave

Manutenzione periodica: tutti i grandi vantaggi

La manutenzione periodica consiste in alcuni interventi di revisione ed eventualmente di riparazione della caldaia, che servono anche nel momento in cui il dispositivo non presenta alcun problema, nel senso che se è vecchio quindi può nascondere problemi dovuti all’usura r lo si può scoprire attraverso questi interventi di revisione . Quindi mettendosi d’accordo con gli esperti della ditta ci si può incontrare per fare queste revisioni, enel caso in cui si riscontrano dei problemi si può intervenire subito per evitare che si allunghino troppo i tempi e viene presentato anche un preventivo, dove sono presenti tutte le voci e le tempistiche dell’intervento.

Inoltre solo in alcuni casi si può richiedere anche rilascio il bollino blu, che è un adesivo in un certificato che ci permette di attestare che la nostra caldaia sta bene e che segue tutte le norme di sicurezza e quindi non siamo soggetti a rischio e sanzioni in caso di controllo e ispezioni improvvise. Quindi avere a che fare con gli esperti del servizio assistenza Hermann Saunier Duval Milano è una grande fortuna che dobbiamo sfruttare e non dobbiamo sottovalutare perché ci può permettere di non avere tutti i disagi che hanno quelle persone che non possono utilizzare per un periodo questo importante dispositivo.