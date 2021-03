Bando bagnini, Di Giovanni (M5S): “La solita Lega bugiarda”

Ostia – “I soldi relativi al bando per l’assistenza alla balneazione, che l’Amministrazione sta spendendo quest’anno sul mare di Roma, come del resto il servizio da erogare, sono gli stessi dello scorso anno“. Così in una nota il capogruppo del M5S del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni.

“Per quanto riguarda invece la lettera del Prefetto, – spiega il Capogruppo – arrivata al X Municipio e richiamata dalla Lega nel suo vergognoso comunicato stampa, giova precisare che si tratta di una missiva che chiede chiarimenti in merito alla lamentela pervenutagli dal Sindacato Ugl e nient’altro.

Nel merito, il sindacato Ugl lamenta che per il servizio di salvataggio sulle spiagge libere del territorio di Roma nel periodo estivo, il X Municipio avrebbe proceduto con una gara di appalto ex art.35, comma 1, lettera C, del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 nei limiti di una somma ritenuta insufficiente a garantire la sicurezza dei bagnanti per l’intera stagione”.

“Quindi, – sottolinea Di Giovanni – da una parte una legittima lamentela del Sindacato e dall’altra una legittima richiesta di chiarimenti del Prefetto, che fa parte della gestione amministrativa di un Municipio. Ma la verità è un’altra, ovvero, che con queste operazioni mediatiche e strumentali si tenta goffamente di far dimenticare le proprie gesta amministrative, dove i danni di oggi sono i risultati di ieri.

Tutta la situazione di cattiva gestione precedente, e mi riferisco proprio alle spiagge libere, ha comportato un ulteriore aggravio di spesa per le casse comunali, proprio perché l’Amministrazione è stata costretta a gestire in proprio le spiagge libere, con spese esorbitanti tra cui anche quelle degli operatori di salvataggio”.

“Ci tengo a precisare che, – conclude il Capogruppo – ogni anno, questa Amministrazione garantisce la pulizia delle spiagge e dell’arenile, la sicurezza dei bagnanti e, soprattutto, sta cercando di garantire, attraverso l’installazione di telecamere, la sicurezza delle spiagge anche di notte, quindi, chi ora dice bugie sulla vera situazione lo fa soltanto per strumentalizzare”.

