Civitavecchia, donna si barrica in casa e tenta il suicidio: salvata dai Vigili del Fuoco

Civitavecchia – Intervento di particolare delicatezza è stato quello di stamattina per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intervenuti in via Calisse per soccorrere una persona alienata barricata in casa. Sul posto erano presenti il personale sanitario del 118 e la polizia locale con i documenti per effettuare il trattamento sanitario obbligatorio.

I Vigili del fuoco, dopo un’attenta analisi, hanno posizionato l’autoscala con due operatori nelle immediate vicinanze del balcone, in modo da impedire alla sessantenne di buttarsi nel vuoto. Nel frattempo i dottori di psichiatria cercavano invano di convincere la signora a salire in ambulanza. Una volta entrati in casa i pompieri hanno messo in sicurezza una bombola di Gpl presente in cucina e presidiato le altre finestre. Sedata la signora è stato possibile effettuare il ricovero in sicurezza presso il nosocomio cittadino.

