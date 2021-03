Esiste un servizio che, di questi tempi, può veramente essere utile ad un’ampia fascia di popolazione e stiamo parlando della consegna farmaci a domicilio Milano. Si tratta di dare la facoltà a tutta una serie di persone di poter accedere ed usufruire di farmaci anche quando sono impossibilitati a recarsi di persona in farmacia. Chiaramente, tutti sappiamo di trovarci in un periodo storico in cui gli spostamenti sono sempre più difficili, e soprattutto i soggetti più fragili, con malattie pregresse, o con disabilità o immunodepresse, sono esposte a rischi maggiori. Recarsi in farmacia, oltre che comportare una certa problematica dal punto di vista logistico, diventa pericoloso e espone a possibilità di contagio che andrebbero evitate.

Ma sappiamo tutti quanto può essere urgente la necessità di un farmaco, di un dispositivo medico, E quanto sia complesso poter affrontare l’emergenza ed il bisogno quando si hanno delle possibilità di movimento così limitate. Quindi, questo servizio di consegna farmaci a domicilio Milano nasce dall’esigenza di fornire un aiuto importante, in un ambito determinante e fondamentale per la salute dei cittadini. È possibile che una persona particolarmente fragile, in passato riuscisse a farsi portare le medicine da un parente, da un amico, da un vicino di casa, ma oggi è meno auspicabile servirsi di queste possibilità, causa blocco degli spostamenti e limitazioni di vario tipo. I medici curanti sono imbottigliati nelle incombenze quotidiane, dovute a un aumento del carico di lavoro superiore rispetto al passato.

Ed è per questo che, in alcuni casi, su richiesta, è previsto anche il ritiro della ricetta medica dal proprio medico curante, rispettando la privacy del paziente, ma è necessario prima prendere delle informazioni in merito e comunque compilare una delega. Anche perché, altri medici, sono in grado di spedire la ricetta alla farmacia direttamente tramite Internet.

Come posso fare per usufruire di questa opportunità?

Per la consegna farmaci a domicilio Milano è chiaramente importante avere la prescrizione medica o il codice NRE della ricetta e il codice fiscale. Sarà poi calcolato il prezzo da pagare ed i farmaci verranno consegnati all’indirizzo di riferimento che verrà comunicato al momento dell’ordine.

In genere è possibile anche determinare l’orario di consegna. In alcuni casi è possibile provvedere a fare l’ordine attraverso il sito Internet o scaricando delle applicazioni apposite, andando a installarle nei propri dispositivi mobili. Per le persone più avvezzi alla tecnologia, le farmacie online hanno la possibilità di selezionare i farmaci scegliendoli in base ad una maschera di ricerca in cui inserire il nome, o persino il sintomo, determinando persino la farmacia da cui desideriamo riceverlo, se abbiamo delle preferenze in merito. Per quelle persone invece che hanno difficoltà a fare questo da sole, esistono dei numeri di telefoni appositi e delle procedure diverse. Puoi rintracciare i numeri verdi di Federfarma, che è la federazione nazionale delle farmacie, della Croce Rossa, ricordandoti che tutti i servizi gratuiti sono destinati alle persone con disabilità gravi e che sono nell’impossibilità di provvedere altrimenti.

Per tutte le altre, invece, sono tantissime le opzioni di cui è possibile avvalersi.