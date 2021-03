Covid-19, a Fiumicino 62 nuovi contagi e 57 guariti: il bollettino del 27 marzo

Fiumicino – “Sono ancora in lieve aumento i dati sui contagi che riguardano la nostra città“. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Al momento, il totale dei positivi è pari a 285 persone, secondo l’ultimo report della Asl Roma 3 – spiega il sindaco -. Rispetto all’ultimo aggiornamento registriamo 62 nuovi contagi e 57 guariti“.

“L’età media è stabile a 40 anni, mentre sale il rapporto con la popolazione totale che è pari a 0.35 – prosegue Montino. La maggior parte delle persone positive si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino (il 66% in totale), ma in proporzione è alto anche il dato di Aranova con il 7%”.

“Come sapete, da martedì 30 il Lazio diventa zona arancione (leggi qui) – conclude il sindaco -. Questo perché le due settimane in zona rossa hanno permesso di fare abbassare l’indice RT dell’intera regione. Ma come ha sottolineato il presidente Zingaretti ieri sera, inaugurando la prima sessione notturna di vaccinazioni all’hub dell’aeroporto (leggi qui), questo non deve significare in alcun modo che si abbassi la guardia. Dobbiamo continuare a stare molto attenti nell’uso delle mascherine, nel distanziamento interpersonale e nell’igiene delle mani. La campagna vaccinale nella nostra regione sta proseguendo speditamente. Da oggi possono prenotare anche le persone nella fascia d’età 68-69 anni e siamo la prima Regione ad avere aperto le prenotazioni a questa fascia della popolazione. Nel frattempo, però, è necessario che ognuno continui a fare la sua parte e mantenga comportamenti molto prudenti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino