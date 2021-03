In Vaticano il primo incontro tra Papa Francesco e il premier Draghi

Città del Vaticano – La cerimonia di inaugurazione del 92esimo anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano è stata l’occasione per il primo incontro pubblico tra Papa Francesco e il premier italiano, Mario Draghi nella sua veste di Primo Ministro.

“Il premier – riportano i media vaticani- in precedenza, aveva partecipato alla messa presieduta nella Cappella Paolina dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin per l’inaugurazione dell’anno giudiziario e prima ancora si era soffermato brevemente nella Cappella Sistina”. All’inizio del suo discorso, il Papa lo ha così salutato: “Sono grato al Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Mario Draghi, per la sua presenza”.

Bergoglio aveva già ricevuto in udienza Mario Draghi, in qualità di presidente della Banca Centrale Europea, il 19 ottobre 2013, insieme alla famiglia. Nel luglio dell’anno scorso lo ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali (leggi qui).

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

