Infernetto, investito un ciclista su via Wolf Ferrari

Ostia – Un uomo di 45 anni è stato investito da un’auto mentre era in bicicletta. E’ successo nella serata di ieri, 26 marzo, all’Infernetto, in via Ermanno Wolf Ferrari. Lo scontro, forse causato dalla scarsa visibilità, è avvenuto all’altezza della Parrocchia San Tommaso Apostolo.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza Ares e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, dove gli è stato diagnosticato un lieve trauma alla mano. Sul posto presenti anche gli agenti del X Gruppo Mare per accertare le dinamiche dell’accaduto.

