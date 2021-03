Non c’è dubbio che ci sono alcuni momenti della nostra vita che non dimenticheremo mai in negativo e che non avremmo mai voluto passare ma che se non evitabili come per esempio la morte di una persona che amiamo e questa è una delle esperienze che purtroppo quasi ogni essere umano deve fare nella sua vita in maniera più o meno grave e nel momento in cui accade lo sgomento è tanto. Oltre all’aspetto emotivo però bisogna occuparsi anche di altri aspetti importanti e relativi a tutte quelle questioni pratiche burocratiche che servono per organizzare un funerale, un rito che sarà fatto per la memoria di chi abbiamo amato e che sarà anche apprezzato da tutte le persone, cioè amici, parenti, conoscenti ,colleghi che vorranno salutarlo per l’ultima volta.

Quindi ci dobbiamo affidare al servizio Onoranze funebri Roma che ci aiuterà e ci supporterà in questo momento difficile, andando a fare tutte le cose che servono e sgravando e ci dà tanti compiti permettendoci così di occuparci solo del nostro dolore e del supporto che possiamo dare e ricevere agli altri componenti della famiglia. A differenza di quello che si pensa non è per niente facile organizzare un funerale perché ci sono tanti tasselli di un puzzle da mettere insieme, per rendere questo rito un momento che anche se triste, sarà commovente.

Onoranze funebri Roma: i costi di un funerale sono variabili

Innanzitutto diciamo che bisognerà occuparsi di tante cose come per esempio la scelta dei fiori da mettere nella sala mortuaria, dove il defunto viene salutato dalle persone per l’ultima volta e anche nella chiesa in caso di rito cattolico.

Poi la famiglia dovrà scegliere la bara ,in base al corpo del defunto caro che non c’è più, e anche andare a scegliere una macchina per portare il feretro. Se la famiglia vive in una casa piccola e ha il problema di non riuscire a ospitare tutte le persone che vogliono condividere il lutto con loro, cioè tutte quelle persone che hanno apprezzato il defunto che vogliono andare a salutarlo, il servizio onoranze funebri Roma metterà a disposizione una stanza grande, appunto per la veglia di familiari amici e parenti andando a sgravare la famiglia da quest’altra incombenza. Poi ci sarà da occuparsi dell’aspetto economico e da punto di vista il servizio Onoranze funebri Roma è una garanzia perché offre un preventivo chiaro, accurato e soprattutto trasparente, in modo da creare un rapporto di fiducia reciproca. I preventivi da presentare possono essere più di 1 e possono essere tanti e dipendono quindi da tanti fattori e da servizi extra che la famiglia deciderà di chiedere o di non chiedere, come per esempio pulire e vestire il defunto o appunto l’affitto di una sala e tante altre cose da discutere insieme agli esperti servizio Onoranze funebri Roma. Nel caso di difficoltà dal punto di vista economico si può parlare col servizio per andare a ricevere un trattamento personalizzato ereditabile che non pagare troppo pesantemente nelle finanze della famiglia che magari non era preparata sotto questo punto di vista