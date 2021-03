Pacchi alimentari ai più bisognosi: a Santa Marinella arriva la “Pasqua Solidale”

Santa Marinella – “Pasqua Solidale”: è questa la nuova iniziativa di solidarietà promossa dall’Amministrazione comunale di Santa Marinella guidata dal sindaco Pietro Tidei che, come avvenuto già nei mesi passati e in occasione delle festività natalizie, ha voluto dare un piccolo segno di vicinanza andando incontro ai bisogni di tante famiglie e concittadini in momentanea difficoltà economica.

La nuova giornata di solidarietà è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Molinari e all’impegno di un gruppo di volontari e di percettori del reddito di cittadinanza, della disponibilità del Nucleo Sommozzatori e di alcuni giovani del gruppo Scout Civitavecchia 3.

Domenica 28 marzo, infatti, dalle ore 10 alle ore 12, presso la sala consiliare della sede comunale di via Cicerone 25, si svolgerà una distribuzione di pacchi alimentari. A tal fine si raccomanda di arrivare muniti di autocertificazione che giustifichi lo spostamento.

La distribuzione dei pacchi avverrà nel rispetto delle norme Covid e dei distanziamenti e, per motivi di sicurezza, si svolgerà esclusivamente nel giorno e nell’orario stabilito. In nessun caso, infatti, sarà possibile ricevere il pacco alimentare nei giorni successivi.

