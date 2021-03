Pomezia, il centrodestra difende Zoomarine e Sky Garden: “Portano sviluppo e occupazione”

Pomezia – “Sinceramente fatichiamo davvero a comprendere il demagogico trionfalismo e il falso moralismo del sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, in merito alla ordinanza comunale, impugnata nel 2020 davanti al Tar Lazio da Zoomarine e da Sky Garden (leggi qui)”. Così in una nota il Centrodestra unito di Pomezia.

“Partendo dalla premessa che il Tar Lazio non avrebbe confermato la legittimità dell’ordinanza di chiusura – prosegue il Centrodestra -, bensì si sarebbe solamente limitato a dire che sulla questione deve decidere il giudice ordinario, le dichiarazioni del primo cittadino grillino su questa vicenda legale suonano dunque come ridicole e infantili, e confermano implicitamente l’incomprensibile astio di questa giunta nei riguardi di due aziende, come Zoomarine e Sky Garden, che hanno sempre operato e continuano a operare nel rispetto delle regole, portando sviluppo e occupazione all’interno del territorio comunale di Pomezia”.

“A un anno di distanza – aggiunge il centrodestra – dall’inizio di questa terribile pandemia, come centrodestra, siamo consapevoli che la tutela della salute è la priorità fondamentale ma è importante anche la sopravvivenza delle imprese, oggi in ginocchio a causa della più devastante crisi economica dal dopoguerra. In questo contesto, è compito delle istituzioni, e dunque anche del Comune di Pomezia, operare con buonsenso ed efficienza al fine di assicurare sia il diritto alla salute sia il diritto al lavoro dei cittadini pometini. Il sindaco Zuccalà ci riuscirà?”.

