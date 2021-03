Rientro a scuola a Fondi, al via lo screening al drive-in per studenti e docenti

Fondi – Per consentire il rientro a scuola in sicurezza il 7 aprile, il Comune di Fondi ha organizzato un nuovo screening sul modello di quello attuato in occasione delle festività natalizie. I giorni dedicati all’attività di monitoraggio, disposta di concerto con la Asl e in collaborazione con il comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana, sono il 2, 3, 4, 5 e 6 aprile.

Sulla base delle adesioni che i genitori faranno pervenire alle scuole, verrà stabilito un dettagliato calendario comunicato ai diretti interessati mediante il registro elettronico. Il drive in, allestito in Piazzale delle Regioni, è aperto agli studenti, ai docenti e al personale delle scuole elementari, medie e superiori.

“Abbiamo predisposto tutto per un rientro in classe in sicurezza il 7 aprile – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ci sarà, inoltre, un’intensificazione dei controlli prima, dopo e durante le festività pasquali. A prescindere dalla presenza o meno delle forze dell’ordine, tuttavia, raccomando la massima prudenza, entro e fuori le mura domestiche.

Ci troviamo in un momento molto delicato per le sorti della nostra città. Superare le difficoltà è certamente possibile ma solo elevando i livelli di attenzione, responsabilità, collaborazione e altruismo. Invito tutti, dunque, ad aderire allo screening e a fare tesoro delle festività pasquali per far abbassare la curva dei contagi e consentire agli studenti della nostra città un ritorno sui banchi di scuola in piena sicurezza”.

