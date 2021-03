A Fiumicino e Acilia nasce lo Sportello di supporto per l’Autismo

Fiumicino – E’ stato attivato presso le sedi dei Centri Territoriali di Supporto dell’Iis Paolo Baffi di Fiumicino e dell’Ic Aristide Leonori di Acilia lo Sportello di supporto per l’Autismo: una iniziativa che punta a mettere in campo le migliori best pratics utili a garantire il successo formativo degli studenti affetti dalle varie forme di autismo presenti sul territorio.

L’iniziativa, che si avvale della consulenza di docenti e operatori esperti con formazione specifica sull’autismo, è rivolta alle Istituzioni Scolastiche del territorio di Roma e provincia, ai dirigenti scolastici e ai docenti di ogni ordine e grado.

Lo scopo è quello di offrire servizi di supporto, formazione e consulenza per favorire e sostenere l’inclusione scolastica degli alunni con sindrome dello spettro autistico, attraverso il lavoro di rete e la valorizzazione delle buone prassi; nello specifico lo Sportello mira ad offrire formazione, ma anche condivisione di informazioni, materiali, risorse a vantaggio specialmente dei docenti nelle cui classi sono presenti alunni nelle condizioni dello spettro autistico.

Già tantissime le richieste di aiuto e di consulenza per lo Sportello che ha attivato una chat-room dedicata per incontri e supporto a distanza, inottemperanza alle disposizioni di legge emanate per l’emergenza Covid-19.

Per richiedere i servizi dello sportello è necessario compilare il modulo disponibile al link: https://forms.gle/FVnQn2TmY2gEnz7v5 . E’ inoltre possibile richiedere infomazioni scrivendo alla mail sportelloautismoroma@gmail.com