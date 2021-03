Ardea, da martedì 30 marzo gli sportelli comunali riaprono al pubblico

Ardea – “Vi confermo che, a partire da martedì 30 marzo, gli sportelli comunali riprenderanno il servizio ordinario di ricezione del pubblico con i consueti orari”. Lo comunica in una nota l’Assessore Alessandro Possidoni.

“I cittadini – prosegue l’Assessore – che avevano preso appuntamento con TuPassi nelle giornate di zona rossa si potranno presentare agli sportelli in base al seguente calendario in ordine alfabetico, portando la ricevuta elettronica o cartacea dell’appuntamento saltato.

Come vedete, abbiamo diviso i cittadini in gruppi, in base all’iniziale del cognome. I cittadini di ogni raggruppamento avranno a disposizione tutta la settimana per potersi recare allo sportello, facendo riferimento all’orario indicato nella propria prenotazione”.

Calendario (iniziale del cognome)

Dal 30 marzo al 2 aprile: A-B-C

Dal 6 aprile al 9 aprile: D-E-F

Dal 12 aprile al 16 aprile: G-H-I-J-K-L

Dal 19 aprile al 23 aprile: M-N-O-P

Dal 26 aprile al 30 aprile: Q-R-S-T

Dal 3 maggio al 7 maggio: U-V-W-X-Y-Z

“Faccio appello al buonsenso dei cittadini – conclude Possidoni – per cercare di rispettare l’ordine che ci permetterà di evitare eccessivi assembramenti. Come sempre, qualora ci fossero delle urgenze documentabili e non differibili sarà possibile andare anche in un giorno diverso da quello assegnato”.

