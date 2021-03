Cross, Faniel punta il podio alla Cinque Mulini di San Vittore

Roma – L’89esima Cinque Mulini è pronta a riprendersi il palcoscenico: la seconda tappa del circuito mondiale World Athletics Cross Country Permit si disputerà domani a San Vittore Olona (Milano). La partenza della prova maschile (10.200 metri) è fissata alle 13,20.

Sarà sfida totale fra l’etiope Muktar Edris, campione del mondo dei 5.000 e già due volte vincitore della gara (2013 e 2015), e il campione uscente Leonard Bett (Kenya), con l’azzurro Eyob Faniel, primatista nazionale della maratona e della mezza, pronto a inserirsi. L’atleta delle Fiamme Oro proverà a riportare l’Italia sul podio maschile, 16 anni dopo il terzo posto ottenuto dall’olimpionico Stefano Baldini. Atteso, inoltre, l’etiope Nibret Melak, secondo al Campaccio, insieme agli ugandesi Hosea Kiplangat e Oscar Chelimo (Athletic Club ’96 Alperia). Tra gli altri azzurri Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), Samuele Dini (Fiamme Gialle), Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe), Marouan Razine (Esercito) e Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese).

Nella prova femminile ci sarà anche l’etiope Tsehay Gemechu, fresca vincitrice del Campaccio. Ventidue anni, quarto posto mondiale a Doha nel 2019 sui 5.000 metri, cercherà il bis a distanza di una settimana. Dovrà, però, fare i conti con l’iridata Under 20, Beatrice Chebet (Kenya); con l’altra etiope, Alemitu Tariku, argento iridato Under 20; con la keniana Sheila Chelangat e con la burundiana Francine Niyomukunzi (Atl. Castello), prima classificata ai Societari di Campi Bisenzio. La gara donne si disputerà su un percorso di 6,2 km e scatterà alle 12,40. Fra le azzurre al via Giovanna Epis (Carabinieri), Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano), Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina), Micol Majori, Giovanna Selva (Sport Project). (Ansa).

(foto@Colombo/Fidal)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport