Fiumicino – Pomeriggio di sangue a Fiumicino, nel cuore di Isola Sacra, dove decine di ragazzi si sono radunati ed hanno dato vita ad una violenta rissa. Testimoni oculari dicono che i giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, si sono dati appuntamento in via Italo Gismondi armati di coltellini e manganelli.

Dai primi riscontri, nella colluttazione è rimasto ferito un ragazzo colpito da una coltellata al braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polizia e i Carabinieri di Fiumicino, il cui arrivo avrebbe scatenato un fuggi fuggi generale che avrebbe visto i giovani disperdersi in tutte le vie limitrofe.

Foto 3 di 3





E’ ancora da accertare, ma sembrerebbe che i ragazzi, prima di darsi appuntamento, si sarebbero insultati su internet tramite i social e poi sarebbero scesi in strada per affrontarsi. Il tutto lascerebbe pensare che si tratti di un appuntamento per una resa dei conti. Resta da capire il motivo vero e proprio, per ora non chiaro, che ha fatto esplodere tutta questa violenza.

Notizia in aggiornamento…

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino