Formia, all’istituto Vitruvio Pollione arrivano due incontri per parlare di giornalismo

Formia – All’istituto comprensivo “V. Pollione” di Formia, nell’ambito del progetto curriculare del giornalino scolastico “Squol@book… sbagliando s’impara”, coordinato dalle docenti Cinzia Di Marco e Letizia Lagni, saranno ospiti, in Gtm, due giornalisti per confrontarsi su una professione vivace e interessante, che da tempo cattura l’attenzione dei giovani studenti.

Il primo incontro martedì 30 marzo 2021 ore 10:30 con il giornalista Alberto Reggiani, che da anni è anche promotore dell’avvincente ed entusiasmante raccolta delle figurine de “I Tesori Pontini”, con l’obiettivo di promuovere le bellezze paesaggistiche e culturali dei territori italiani. Insieme a Reggiani si argomenterà d’informazione, di fonti, di limiti d’informazione, di fake news, di tecnica di scrittura e di molto altro.

Il secondo appuntamento, dal tema “Giorni, giornali e giornalismi / Professione giornalista: come sta cambiando il racconto dei fatti”, si svolgerà, sempre in Gtm, martedì 13 aprile 2021 ore 10:30. Questa volta il confronto sarà con Roberto Alborghetti, giornalista e scrittore, autore di numerose pubblicazioni rivolte anche ai giovanissimi.

Roberto Alborghetti parlerà anche della propria esperienza personale, di giornalista professionista – ha lavorato presso il quotidiano L’Eco di Bergamo, dove ha ricoperto anche il ruolo di inviato– e di comunicatore attento ai nuovi linguaggi, agli alfabeti e alle realtà della media education, della quale è sempre stato uno dei fautori e sostenitori, anche attraverso progetti editoriali ed iniziative innovative dedicate al giornalismo scolastico edite da Funtasy Editrice, che partecipa all’evento per le iniziative di “La scuola vicina, in rete”.

Ad aprire i due dibattiti il saluto della dirigente scolastica prof.ssa Annunziata Marciano: “Abbiamo voluto offrire, seppur a distanza e ancora una volta a dimostrazione che la scuola non si ferma, un’opportunità per i nostri studenti, due momenti di confronto, che possano proiettarli anche fuori dai contesti in cui solitamente crescono e sono educati”.

