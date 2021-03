Ghera (FdI): “Demagogia di Zingaretti sul piano vaccinale”

Regione Lazio – “Al solito e inguaribile demagogico governatore del Lazio che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter che sono aperte le prenotazioni del vaccino anti Covid per chi ha 68 e 69 anni, con tanto di hashtag #senzasosta.

Vorremmo ricordare che, attualmente, secondo il report pubblicato sul sito del governo, solo un over 80 su due ha finora ricevuto la prima dose, mentre per quanto riguarda i 70enni, sempre il Lazio ha somministrato 54mila prime dosi, pari al 9,48 per cento (su un totale di 573mila cittadini con età compresa tra i 70 e i 79 anni). Più che #senzasosta, sarebbe il caso di dire #facciatosta”. Lo afferma Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio.