Misericordia Fiumicino, 20 aspiranti volontari iniziano il nuovo corso

Fiumicino – Sono 20 i nuovi aspiranti volontari che hanno passato con successo la prima selezione per unirsi alla Misericordia di Fiumicino. Americo, Luana, Teresa, Monica, Rosamaria, Elisabetta, Monica, Luana, Davide , Adalgisa, Fabrizio, Erica, Lucrezia, Cristiana, Diego, Francesca, Carmela, Diana, Mariagrazia e Claudio sono le 20 nuove forze che mercoledì, 31 marzo 2021, inizieranno i corsi di preparazione e cominceranno, con un sistema di tutoraggio volto a spiegare le loro mansioni, ad affacciarsi all’area sociale.

Chi supererà anche le prossime selezioni, infatti, potrà dare il proprio prezioso contributo a tutto l’operato e le attività svolte dalla Misericordia nell’ambito dell’area sociale: i neo-volontari si occuperanno, ad esempio, di portare la spesa o i farmaci alle persone più deboli o sottoposte a quarantena, di trasportare gli anziani a fare terapie, analisi, visite mediche, o di rispondere alle telefonate dei cittadini in difficoltà.

“Ragazzi con un buon cuore e tanta voglia di imparare, – dichiara Elisabetta Cortani, responsabile della Misericordia di Fiumicino – sono proprio quelli che noi della Misericordia stavamo cercando”.

“Ci tengo veramente – conclude Cortani – ad augurare buona fortuna a tutti loro, affinché riescano a diventare dei volontari a tutti gli effetti ed entrare a far parte della nostra squadra”.

