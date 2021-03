Schianto fatale in via Chiesuola a Latina: morto un 58enne

Latina – Ieri sera, alle 21 e 40 il personale dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Latina, è intervenuto in via Chiesuola, nel Capoluogo, a seguito segnalazioni di un incidente stradale.

Quando sono arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato un’auto fuori strada, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, con al suo interno il corpo senza vita di un uomo di circa 58 anni.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti, in collaborazione con i sanitari del 118, per estrarre l’uomo dall’abitacolo e mettere in sicurezza il mezzo.

