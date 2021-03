Accoltellamento a Fiumicino, l’avvocato: “Niccolò vittima di un agguato”

Fiumicino – “Niccolò è stato tradito. Un agguato in piena regola. Tutto è iniziato all’interno di una stanza privata di un social network in cui il 19enne e altri amici stavano chiacchierando, passando qualche ora in maniera spensierata”.

A parlare è l’avvocato della famiglia del giovane accoltellato domenica a Isola Sacra (leggi qui), Anna Maria Anselmi, che spiega quanto accaduto nelle scorse ore: “Un ragazzo, con un profilo ‘fake’, si è intrufolato ‘abusivamente’, insultando il gruppo. Per evitare strascichi e far finire la questione lì Niccolò, forse ingenuamente, ha chiesto un chiarimento, anche per capire se ci fosse un precedente o magari motivazioni particolari che avevano scaturito quella lite verbale così violenta”.

“Giunto al parco Nicco è stato intercettato ed invitato a un confronto che è avvenuto all’interno di un garage vicino. Una volta sotto però ad aspettarlo c’erano altre 2 persone. Un agguato tre contro uno – sottolinea l’avvocato -. Uno dei tre l’ha subito accoltellato, senza farlo nemmeno parlare e ci si rendesse conto di cosa stava accadendo. Niccolò ha riportato 3 lesioni, 1 alla schiena e due al braccio. Dopo le coltellate sono scappati. Niccolò sanguinante è riuscito a risalire nel parco dove si è accasciato a terra ed è stato soccorso. Ha perso molto sangue. I medici gli hanno dovuto saturare le ferite con 50 punti tra interno ed esterno”.

“Purtroppo queste aggressioni che scaturiscono dai social e finiscono poi in risse sono un fenomeno sempre più diffuso. C’è necessità di contatto tra loro anche a causa delle restrizioni di questo lockdown. Vivono realtà virtuali e si finisce spesso per confondere la fantasia con la realtà”, conclude il legale.

“Siamo tutti scioccati. Niccolò è un ragazzo cresciuto in una famiglia dove i valori morali e i sani principi sono alla base del vivere quotidiano“, il commenta di Michela Califano, consigliera regionale del Pd.

“È il primo di 4 fratelli, con due genitori che lavorano. È stato abituato a prendersi cura dei più piccoli. Studia, è al 5 anno di liceo, vuole fare lo psicologo, segue anche nei compiti alcuni ragazzi, come tutor, che hanno come lui la dislessia e nei fine settimana lavora al banco di frutta e verdura della nonna – racconta -. Questo è mio nipote. Mai si sarebbe aspettato di andare a un appuntamento del genere e ritrovarsi difronte a una situazione che avrebbe potuto finire in una vera tragedia”.

“È andato in buona fede, talmente tranquillo che ieri ha indossato una maglia, un pantalone e delle scarpe nuove. C’è molto da fare per noi istituzioni in questo senso. I ragazzi sono sensibili, dobbiamo aiutarli. Dare loro gli strumenti per capire la differenza tra ciò che è virtuale e ciò che reale. Che la realtà ha conseguenze, anche tragiche, su tutti. In questa vicenda ci poteva essere un ragazzo innocente morto, ma anche un omicida di appena 19 anni che avrebbe distrutto la sua vita e quella di tantissime persone. Dobbiamo aiutare i giovani a ritarare la loro percezione, dare loro gli strumenti per tradurre una realtà che spesso non hanno a fuoco. E noi istituzioni dobbiamo prenderci questa responsabilità”, conclude Califano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino