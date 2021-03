Aranova, sopralluogo per la messa in sicurezza dell’area

Fiumicino – “Questa mattina, insieme ai tecnici e ai progettisti dell’assessorato, abbiamo fatto un sopralluogo in via Siliqua e in via Tuili, ad Aranova, per verificare la disponibilità dei proprietari dell’area parzialmente interessata dai lavori di messa in sicurezza”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Insieme a me, oltre ad alcuni cittadini che vivono nella zona, anche il consigliere Stefano Calcaterra e la presidente del Consiglio Alessandra Vona – prosegue Caroccia -. I lavori riguarderanno la difesa idrogeologica del territorio per un totale di 400 mila euro e la cui progettazione è finanziata dal Ministero dell’Interno”.

“Si tratta di un’importante opera per la località – aggiungono Vona e Calcaterra – che, sommata all’intervento già realizzato, completa un lavoro di messa in sicurezza di una porzione di grande rilievo per la località. Con gli interventi del terzo lotto previsti in via Austis e in via Cuglieri, si completa un’opera strategica per quest’area”.

