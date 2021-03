Covid-19 a Nettuno, positivo un dipendente del Comune: chiuso l’Ufficio Anagrafe:

Nettuno – E’ risultato positivo al Covid-19 un dipendente del Comune di Nettuno. Gli uffici sono stati riorganizzati visto l’isolamento fiduciario, come previsto dal protocollo sanitario in vigore, dei dipendenti comunali entrati in contatto con il caso accertato.

I servizi che non prevedono il ricevimento di pubblico saranno garantiti con il personale che lavorerà da remoto. Almeno per la giornata di oggi resterà chiuso l’Ufficio Anagrafe. Il servizio sarà ripristinato quanto prima.

