Covid-19, Biselli e Della Porta sul vaccino: “Dimenticati gli addetti all’assistenza disabili di aeroporti e ferrovie”

Fiumicino – “Nel piano straordinario delle vaccinazioni anti Covid-19, il Governo e le Regioni non hanno inserito, tra le figure prioritarie aventi diritto al vaccino, quella dell’addetto all’ assistenza disabili e a persone con ridotte capacità motorie operante nei vari aeroporti e stazioni ferroviarie. Questa categoria di lavoratori è stata, quindi, esclusa tra quelle aventi diritto prioritario”, lo denunciano Raffaello Biselli e Ciro Della Porta, responsabili FI di Fiumicino.

“Nelle indicazioni operative di Governo e Ministero della Sanità – proseguono – si fa riferimento solo agli operatori del settore sanitario, gli operatori di Aeroporti e Ferrovie che svolgono i ruoli speciali, non sono ad essi assimilati, pur svolgendo le stesse mansioni e dovranno aspettare il loro turno anagrafico nonostante lavorino quotidianamente a stretto contatto con persone fragili e dunque parimenti avrebbero diritto al Vaccino in via prioritaria.

Siamo coscienti che in questo momento sia necessario tutelare le persone più fragili – concludono – e per questo chiediamo anche il supporto delle sigle sindacali per sostenere questa richiesta”.

