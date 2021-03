Fiumicino, aggiunti nuovi stalli per i taxi al plateatico di via Foce Micina

Fiumicino – “I lavori per il nuovo plateatico del mercato del sabato procedono celermente e per questo ringrazio l’assessore Caroccia”, lo dichiara l’assessora alle Attività produttive, Erica Antonelli. “Dai recenti incontri con le categorie di rappresentanza degli ambulanti – prosegue – è stato possibile fare tutte le migliorie possibili di concerto con l’area dei Lavori Pubblici e la Polizia Locale, nel rispetto delle prescrizioni dell’ente Riserva, per una migliore fruizione del plateatico, sia da parte dei venditori che dei consumatori”.

“Inoltre – prosegue l’assessora Antonelli -, insieme all’assessore Caroccia, abbiamo valutato positivamente la possibilità di inserire alcuni stalli taxi nelle vicinanze dell’area che, da progetto, sarà dedicata agli autobus. Nella stessa area, tra l’altro, è già prevista l’istallazione di colonnine elettriche per la ricarica di autoveicoli. Abbiamo quindi accolto anche le richieste che i rappresentanti taxi ci avevano fatto pervenire“.

