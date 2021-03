Lotto, Roma protagonista con un terno vincente da oltre 23mila euro

Roma – Finisce a Roma la più alta vincita centrata con il Lotto nel concorso di sabato 27 marzo, pari a 23.750 euro per effetto di un terno sulla ruota capitolina, a fronte di una spesa complessiva di dieci euro, come rende noto l’agenzia Agimeg.

Secondo gradino del podio per i 13.551 euro vinti a Milano con una puntata sulla ruota Nazionale, vincita seguita dai 12.500 euro vinti ad Ortona, in provincia di Chieti, con una giocata su Milano. Roma protagonista anche della più alta vincita realizzata con il 10eLotto, pari a 50mila euro grazie ad un ‘sei’ in modalità frequente.

A seguire due premi da 15mila euro ciascuno che hanno baciato Cornedo Vicentino (VI) e Nocera Inferiore (SA). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 1,52 miliardi di euro.

