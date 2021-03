Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il passaggio della debole perturbazione che tra sabato e domenica ha scalfito giusto il perimetro settentrionale dell’anticiclone, questo riprenderà la sua fase di espansione e rinforzo sull’Europa centrale e meridionale. Verrà anche supportato da correnti calde di estrazione nord africana che affluiranno al suo interno, scorrendo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Il tempo risulterà quindi stabile sulle nostre regioni sin da lunedì, in gran parte soleggiato e con temperature in netto rialzo giorno dopo giorno, salvo qualche residuo banco di nubi sparse o foschie tra Val Padana e tratti delle regioni centro-settentrionali adriatiche in avvio di settimana.

METEO LUNEDÌ 29 MARZO. Giornata stabile e in prevalenza soleggiata su tutta Italia, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione. Si segnalano al mattino alcune nebbie sulla pianura padano-veneta, banchi di nubi basse sul versante tirrenico della Sardegna e qualche nube sparsa lungo l’Adriatico. Nel pomeriggio alcune nubi ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, più accentuate sul settore calabro-lucano. Temperature in aumento su valori primaverili, con punte di 21/22°C su Val Padana, interne tirreniche, Puglia, Materano, fino a 22/23°C su interne laziali e della Sardegna.

METEO MARTEDI’ 30 MARZO. Oltre alla stabilità atmosferica, l’anticiclone sempre più solido e coadiuvato dall’afflusso di correnti calde nord africane favorirà anche un costante incremento delle temperature nei giorni successivi. Al Nord, prevista alta pressione e generale stabilità con cieli sereni o al più a tratti velati. Locali foschie nottetempo sulle pianure venete. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 17 e 22. Al Centro, condizioni anticicloniche, tempo stabile e solo qualche annuvolamento diurno sull’Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, massime comprese tra 18 e 23. Al Sud, stabilità e solo qualche addensamento nuvoloso a carattere sparso, più compatto sui rilievi nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 23.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: anticiclone africano in rinforzo e tempo soleggiato. Poche nubi in transito su Toscana, Umbria e Lazio in un contesto però contraddistinto da nubi basse o banchi di nebbia nelle vallate interne tra notte e primo mattino, specie tra aretino, senese, orvietano e reatino, comunque in rapido dissolvimento. Ulteriore aumento termico, punte di oltre 22-23°C sulle pianure interne al pomeriggio. Venti deboli o molto deboli, locali brezze termiche al pomeriggio sulle coste laziali. Mare calmo o poco mosso.

MARTEDI’: alta pressione africana in ulteriore rinforzo tra Toscana , Umbria e Lazio a garanzia di tempo stabile assolato e dal clima diurno decisamente caldo per il periodo. Locali foschie a valle tra notte e prima mattino, specie in Umbria dove non si escludono locali banchi di nebbia. Temperature massime in ulteriore ascesa con punte fino a 25-26°C sull’entroterra toscano, vallate umbre e basso Lazio; marcata escursioni termiche rispetto alla notte. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Nuova settimana che partirà con un rinforzo dell’anticiclone africano a garanzia di tempo stabile e soleggiato almeno fino a giovedì/venerdì, ma soprattutto accompagnato da un sensibile aumento termico per quanto riguarda le massime, che potranno superare punte di 25°C. Possibile invece un peggioramento del tempo proprio nel weekend pasquale, con ritorno dell’instabilità e della pioggia.

Fonte: 3B Meteo