Sinistra Italiana Fiumicino: “Insieme ai sindacati contro i licenziamenti Alitalia”

Fiumicino – “Continua il nostro sostegno alle manifestazioni contro il piano dei licenziamenti previsto dall’Amministrazione Straordinaria Alitalia – così il Segretario di Sinistra Italiana Fiumicino Massimo Iannarella – domani presso il Ministero dello Sviluppo Economico saremo accanto ai sindacati per sostenere e combattere il piano dei licenziamenti messo in moto dal Ministro Giorgetti.

Contestiamo un piano di rilancio che prevede: la riduzione della flotta e degli Hub ed sopratutto la drastica riduzione del personale da 11.500 a poco più di 5.000. Dietro ogni posto di lavoro ci sono sono persone, famiglie, speranze e futuro. Faremo di tutto per difendere ogni singolo lavoratore e per contrastare questo piano di licenziamenti.” – continua il Segretario Iannarella.

“Ribadiamo la necessità di rilanciare la compagnia di bandiera e il NO al piano di smembramento della compagnia, diretto a farla diventare una compagnia regionale – prosegue il Segretario regionale Lazio Massimo Cervellini – I lavoratori hanno voglia di Volare, non di essere mandati a casa. Basta far pagare sempre e solo ai lavoratori le scelte sbagliate assunte negli anni rispetto ad Alitalia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino