Tassi usurai fino al 400 per cento: tra le vittime un imprenditore di Latina

Latina – E’ stato un accertamento fiscale svolto dai finanzieri della Compagnia di Napoli a portare alla luce un presunto giro di usura nel quale sarebbero rimasti vittime due imprenditori in difficoltà: uno di Latina, l’altro di Portici.

Ad essere iscritta nel registro degli indagati per il reato di usura una coppia di Napoli. Due coniugi ai quali oggi gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato beni immobili, tra Roma ed Ercolano e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 500mila euro, dando seguito a un provvedimento cautelare a firma del Gip del Tribunale di Napoli.

Le Fiamme gialle, coordinate nell’attività investigativa dalla Procura della Repubblica partenopea, grazie anche alla testimonianza resa da un imprenditore edile hanno ritenuto che la coppia applicasse tassi di interesse che in alcuni casi, sarebbero lievitati fino a raggiungere il 400 per cento della somma dovuta.

Dall’esito delle indagini svolte dai finanzieri pare che la coppia abbia erogato ai due imprenditori – di Latina e di Portici – prestiti per 115mila euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

