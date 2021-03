Una scuola superiore ad Ardea, Zotta: “Non è saltato nessun accordo”

Ardea – “Non è saltato nessun accordo per la costruzione di un liceo ad Ardea. L’impegno preso da Città metropolitana di Roma con il Comune e con la Dirigenza scolastica del Liceo Pascal era quello, in ordine di tempo, di trovare una soluzione tampone, con aule messe a disposizione del Comune di Ardea”. Così in una nota Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana e Delegata alle scuole.

“Purtroppo – prosegue Zotta – la Dirigente scolastica non ha ritenuto idonea questa soluzione e noi continueremo a lavorare per poter garantire una struttura capace di accogliere gli studenti ad Ardea.

Resta una priorità intervenire con nuove strutture al fine di garantire il diritto allo studio e alleggerire il carico sulle scuole ormai sature. Non escludiamo, comunque, che il comune di Ardea possa mettere a disposizione aree libere da vincoli urbanistici”.

