Accoltellamento a Isola Sacra, il grido della politica: “Tornare ad ascoltare i giovani”

Fiumicino – L’ennesimo episodio di sangue e violenza che ha come protagonisti i giovani, verificatosi all’Isola Sacra (leggi qui), ha scosso gli animi dell’intera cittadinanza e spinto le istituzioni politiche locali ad interrogarsi ed a riflettere sul perché dell’escalation di violenza tra adolescenti negli ultimi mesi.

“Questo è stato un anno terribile per i tutti i giovani – dice Stefano Calcaterra, capogruppo del Pd a ilfaroonline.it – che si sono visti privare le loro libertà. Ciò non toglie che quanto è successo è inaccettabile. La politica deve mettere più testa ed attenzione sul perché accadano queste cose , al fine di trovare soluzioni concrete”.

“La vicenda va affrontata sotto diversi punti di vista – aggiunge Angelo Petrillo, capogruppo della Lista Civica Zingaretti a ilfaroonline.it -. Non basta la repressione, ma bisogna mettere in campo politiche giovanili di una certa entità. Per prima cosa, occorrerebbe comprendere la condizione sociale dei ragazzi coinvolti e la loro contestualizzazione della realtà. Spesso gli adulti cercano di mettere in campo azioni per i giovani, senza interpellarli. Urge una vera e propria campagna d’ascolto non solo da parte delle istituzioni, ma di tutto le realtà presenti sul territorio”.

“Non si deve aspettare di arrivare a questi livelli, ma bisogna agire prima. Mi sono espresso più volte su questa questione – sottolinea Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino a ilfaroonline.it -, e sono intenzionato a scrivere al Prefetto al riguardo, ma ribadisco che bisogna fermare questo ‘far west’ ed aumentare la sicurezza nei nostri quartieri. Mi impegnerò personalmente a parlare con il Comandante dei carabinieri e il Commissario di Polizia affinché si possano prendere provvedimenti”.

“Quella che stiamo vivendo è una vera e propria emergenza sociale. Purtroppo, è ormai un dato di fatto che quando si precludono ai giovani gli spazi di aggregazione o la possibilità di praticare le attività sportive, la piazza fa da padrona“, aggiunge Mario Baccini, capogruppo dei Cristiano Popolari a ilfaroonline.it.

“Queste situazioni dovrebbero farci riflettere su come la società, i media e la tv, stanno educando i nostri ragazzi – dichiara Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme a ilfaroonline.it -. Noi siamo cresciuti giocando a biglie e campana, con i film di Pierino e i cartoni di Lupin. Oggi tra Romanzo Criminale, Suburra e Gomorra, si sentono tutti cattivi e credono che il rispetto nella vita si ottiene con la prepotenza. Fermiamoci a riflettere perché la colpa è anche di noi genitori. Dobbiamo parlare di più con i ragazzi. Molti problemi degli adolescenti sono legati al mondo in cui viviamo: social, i media, l’istruzione e famiglia. Noi come amministratori dobbiamo fare qualcosa. La politica deve agire. Tutte le battaglie che abbiamo sostenuto per la creazione di spazi di aggregazione o, dove non fosse possibile, per la manutenzione delle aree verdi potrebbero essere uno sbocco per questi giovani, soprattutto in questo periodo di restrizioni”.

Sono proprio il dialogo e l’ascolto che sembrano mancare, nel momento in cui i giovani ne hanno più bisogno: “Impariamo nuovamente a parlare con i nostri adolescenti – scrive Stefano Costa, capogruppo di Fratelli d’Italia in un post su Facebook -, nel momento in cui si stanno superando tutti i limiti e impariamo a rimetterli al centro delle nostre scelte. I giovani devono sentirsi importanti per noi e per il futuro, loro e della nostra società”.

Centrodestra e liste civiche: “Chiesto un Consiglio straordinario”

“Gli ultimi inquietanti accadimenti, che hanno avuto come protagonisti i giovani del nostro territorio, oltre ad aver scosso le coscienze e le sensibilità di tutta la comunità cittadina, ci hanno indotto, in virtù del ruolo di amministratori pubblici che ricopriamo, ad una profonda e attenta riflessione sulla condizione generale degli adolescenti”. Così, in una nota stampa, il centrodestra e le liste civiche di Fiumicino.

“Il quadro che ne emerge è inquietante – prosegue la nota. Dal confronto che abbiamo avuto con i ragazzi si evince come la cronica mancanza di punti di aggregazione e la perdita progressiva di punti di riferimento culturali e sociali, unita alla ‘virtualizzazione’ dei rapporti interpersonali dovuta all’avvento dei social media, ha determinato un’atomizzazione sempre più marcata dei ragazzi. A questo bisogna aggiungere che le privazioni imposte dalla pandemia, che impediscono ai più giovani di frequentare la scuola, di praticare lo sport, di vivere momenti ludici hanno accelerato esponenzialmente questo processo di deterioramento dei rapporti sociali tra i ragazzi.

Per arginare questa deriva in cui, oltre a quanto già accennato, la mitizzazione di esempi fuorvianti contribuisce in maniera importante abbiamo protocollato formalmente la richiesta di convocare un Consiglio straordinario per sensibilizzare l’Amministrazione Comunale sul tema e per trovare insieme le soluzioni più adeguate a fronteggiare quello che sta diventando una vera e propria emergenza sociale. Se vogliamo costruire un futuro migliore dobbiamo investire sulle giovani generazioni e garantire loro i migliori strumenti possibili per affrontare questa sfida”.

