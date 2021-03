Atp Masters Miami, Sinner si gioca i quarti di finale: “Il tennis è il mio amore, andrò avanti”

Miami – Prosegue il torneo di tennis a Miami per il fenomeno Sinner. Saranno gli ottavi di finale il premio sul piatto, se l’atleta italiano vincerà contro Emil Ruusuvuori, attuale numero 83 del ranking.

Ha conquistato i quarti di finale Jannik nelle ultime competizioni affrontate. Marsiglia, Dubai. I pronostici sembrano dare ragione all’azzurro e potrebbe calare il tris al primo Masters 1000 della stagione. Se riuscirà a superare il suo avversario entrerà nella lista dei migliori otto dell’evento americano, senza pubblico sugli spalti. Sinner gira il mondo dell’Atp ma lo scenario è sempre lo stesso. Anche lo sport mostra come la pandemia abbia cambiato comportamenti e abitudini. Mentre gli ace corrono in campo e le urla dei tennisti rimbombano nell’aria, ecco infatti. Non vengono accompagnati da applausi e stupore. Da casa lo fanno i tifosi di Sinner, sempre più orgogliosi del loro campione ormai conferma del tennis mondiale.

Farà caldissimo a Miami ancora una volta. Già nel match del terzo turno Jannik aveva sofferto il sole su di sé. Ed era entrato in crisi alla fine del primo set con Khachanov, ma Sinner ha risollevato la testa. Ha reagito sfoderando un grande carattere, seppur proseguendo a soffrire per gli altri gradi estivi della Capitale della Florida. Ha capovolto il suo destino siglando il punto più bello del torneo: “Giocare a tennis è la cosa che più amo fare – ha dichiarato il tennista a margine della vittoria – è un piacere e un onore poter stare cinque ore su un campo da tennis perché so di essere un privilegiato. Io posso vivere giocando a tennis, mentre ci sono persone che non possono nemmeno permettersi una racchetta“. Generoso il giovane italiano, che cresce nel suo sport, senza tralasciare i problemi gravissimi del mondo colpito dal Covid.

Insieme a lui anche Sonego potrebbe accedere ai quarti di finale, dopo aver giocato gli ottavi a Miami. L’Italia tifa per i suoi due tennisti del momento.

