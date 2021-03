Farmacie Comunali di Aranova e Isola Sacra: arriva l’assistenza per la prenotazione del vaccino Covid

Fiumicino – Un aiuto per prenotare il Vaccino anti-Covid direttamente in farmacia: ora è finalmente possibile. Da domani, 31 marzo 2021, infatti, presso le Farmacie Comunali di Isola Sacra ed Aranova sarà attivo il servizio di assistenza per la prenotazione del vaccino.

Il servizio è rivolto a tutti gli anziani appartenenti alle categorie che ne hanno diritto, ma che hanno difficoltà ad effettuare la prenotazione online tramite gli strumenti messi a disposizione dagli organi preposti. Ricevere assistenza è semplicissimo: basterà recarsi in farmacia con la tessera sanitaria e il codice fiscale. Sarà poi compito dei farmacisti di turno fornire assistenza durante tutta la procedura di prenotazione.

“Garantire il massimo servizio alla cittadinanza – ha dichiarato il presidente delle Farmacie Comunali Massimiliano Perri a ilfaroonline.it -. E’ questo, da sempre, il nostro obiettivo primario. Sappiamo che soprattutto gli anziani non hanno molta dimestichezza con le nuove tecnologie e vogliamo dare loro tutto il supporto possibile per poter effettuare in tranquillità la prenotazione online del vaccino Covid”.

Farmataxi

Il contributo delle Farmacie Comunali per dare sostegno ed aiutare le categorie in difficoltà non si ferma: continua ad essere attivo Farmataxi, il servizio di consegna a domicilio gratuita per gli over 65 e i portatori di handicap.

Per informazioni 06 6170 5352

Farmacisti in Aiuto

Le Farmacie Comunali ricordano a tutti i clienti che prosegue attivamente anche il sostegno a tutte le iniziative della Onlus Farmacisti in Aiuto (sito www.farmacistiinaiuto.org).Basta una piccola donazione per fare una grande differenza.

