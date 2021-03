Fondi, il mercato della domenica di Pasqua anticipato a venerdì 2 aprile

Fondi – È stato anticipato a venerdì 2 aprile, ma sarà ad accesso contingentato e costantemente sorvegliato, il mercato domenicale di via Mola di Santa Maria.

L’amministrazione ha quindi deciso di accogliere le richieste delle associazioni di categoria, che hanno evidenziato una situazione critica dal punto di vista economico, elevando al contempo le misure di sicurezza.

Questo consentirà agli agricoltori di vendere ortofrutta fresca prima delle festività pasquali, agli ambulanti di recuperare una preziosa giornata di lavoro e ai cittadini di effettuare le tradizionali compere pasquali presso i propri commercianti di fiducia.

Essendo un giorno infrasettimanale non saranno presenti tutti gli ambulanti, già impegnati in altri mercati che si svolgono ordinariamente di venerdì (Itri, Monte San Biagio, Norma, Priverno e Cori per esempio).

Come previsto in zona arancione, inoltre, il mercato sarà a disposizione soltanto degli acquirenti di Fondi e del vicino comune di Sperlonga che ha meno di 5mila abitanti.

Mentre gli agenti della Polizia Locale verificheranno che all’interno dell’area non ci siano assembramenti, persone senza mascherina, cittadini di altre città o irregolarità commerciali, i Falchi di pronto intervento offriranno il loro prezioso supporto per consentire l’ingresso ad un numero adeguato di persone, coordinando il distanziamento ed eventuali file in corrispondenza degli accessi principali.

“Questa decisione – spiegano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – si propone l’obiettivo di armonizzare le esigenze di tutti in un momento di difficoltà sia dal punto di vista epidemiologico che economico, nel rispetto del regolamento che prevede l’anticipazione dei mercati ricadenti in giorni festivi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi