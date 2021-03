Il premier Draghi e la moglie vaccinati con AstraZeneca nell’hub della Stazione Termini

Roma - Il presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19, con AstraZeneca, nell’hub della Stazione Roma Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Lo rende noto Palazzo Chigi in un tweet, postando anche la foto del Premier in attesa del proprio turno.

Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19, con #AstraZeneca, nell’hub della Stazione Roma Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio pic.twitter.com/56ULW16f0o — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) March 30, 2021

"Stamani il Premier Draghi e la sua consorte hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca attraverso la prenotazione online e secondo le modalità delle Regione Lazio. Siamo stati onorati della sua presenza e tutto si è svolto regolarmente e con discrezione. E' stato in fila come gli altri utenti e le operazioni si sono svolte nei tempi previsti e successivamente ha atteso tranquillamente il quarto d'ora di controllo. Al termine gli è stato consegnato a lui e sua moglie, come avviene per tutti, il promemoria della vaccinazione effettuata", il commento dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (foto Twitter @Palazzo_Chigi)