Jannik Sinner ai quarti di finale a Miami: la prima volta in un Masters

Miami – C’è riuscito Jannik. E’ rientrato nei migliori otto tennisti del torneo. Passa ai quarti di finale il campione italiano.

All’Atp Masters 1000 di Miami il giovane tennista, conferma ormai del circuito, ha vinto il match contro il finlandese Emil Ruusuvuori per 2 a 0 (6-3, 6-2), di cui il primo molto equilibrato tra i due e contro il caldo di un sole che male aveva sopportato, nelle precedenti gare. E’ stata una grande partita quella di Sinner. L’italiano ha dominato con carattere fino all’ultimo punto conquistato. Prosegue la favola di Sinner allora. E prosegue la sua crescita nel tennis che conta.

Questa notte scende in campo l’altro italiano nella competizione americana. Lorenzo Sonego cerca il pass per i quarti di finale. Sarà derby italiano? Non si sa ancora, certamente. C’è Stefanos Tsitsipas sulla strada di Sonego. Il numero 5 nel circuito è il favorito del match.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport