Messa Crismale con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Lo scorso anno non fu celebrata a causa del lockdown e per il Pontefice fu un dolore immenso, come disse lui stesso (leggi qui) ma quest’anno, nella mattina del Giovedì Santo, Papa Francesco presiederà, come da tradizione, la Messa Crismale con la benedizione degli oli sacri nella basilica di San Pietro. Causa pandemia la celebrazione, che si svolgerà all’Altare della Cattedra giovedì 1 aprile, sarà aperta a un piccolo numero i fedeli.

La Santa Messa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 10.20. Garantita anche la diretta televisiva su Tv2000 a partire dalle ore 10.

