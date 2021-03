Milano Cortina 2026, il logo che rappresenterà i Giochi è ‘Futura’

Roma – Ha vinto il suo oro olimpico con il 75% delle preferenze. ‘Futura’ è il nuovo logo delle Olimpiadi Invernali. Con il sondaggio lanciato l’ultima serata del Festival di Sanremo dagli ambassador dei Giochi di Milano Cortina 2026 Federica Pellegrini e Alberto Tomba (leggi qui) gli italiani hanno deciso quale sarà lo stemma che simboleggerà l’evento internazionale da oggi fino al 2026. Come logo di ‘host city’ per quanto riguarda Milano e Cortina. Invece di indire un concorso ed essere scelto dal Comitato Organizzatore, come avvenuto ad esempio per Torino 2006, il logo è stato preferito a quello di ‘Dado’ direttamente da una votazione via web avvenuta in 168 Paesi nel mondo e in l’Italia ovviamente. Sono stati più di 850 mila i voti arrivati alla Fondazione Milano Cortina.

E’ stato svelato poco fa al Coni il logo vincitore. Mediante una conferenza stampa in modalità digitale su Facebook, direttamente alla pagina ufficiale di Milano Cortina 2026, in collegamento con la sede lombarda dell’evento a cinque cerchi, l’Italia ha scoperto ‘Futura’. Elegante, tecnologico. Un logo che guarda al domani e punta sulla sostenibilità e sul rispetto per la natura. Il futuro evidentemente che gli italiani si aspettano, oltre il tunnel della pandemia. Anche il nome ha bussato ai cuori del Paese. ‘Futura’ lancia uno sguardo oltre questo periodo buio di pandemia ed accresce la speranza. Ecco allora il logo rappresentante l’Italia ai Giochi Invernali. Lo stemma che Alberto Tomba aveva portato con sé fino al palco dell’Ariston. Una sfida tra i due loghi, come tra i due ambassador. Federica Pellegrini aveva adottato ‘Dado’ e Tomba appunto ‘Futura’. Ha vinto quest’ultimo alla fine. Il primo oro olimpico evidentemente assegnato per Milano Cortina 2026.

‘Futura’, è composto dai numeri 2 e 6 di color ghiaccio, sia per le Olimpiadi (grigio) che per le Paralimpiadi Invernali (colorato). Per distinguere i due eventi paralleli: “Eleganza, stile, inventiva: c’è tanto di noi italiani in questo logo – ha dichiarato il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e diffuso via Facebook sulla sua pagina ufficiale – unisce anche il mondo olimpico e quello paralimpico. A me ha emozionato tanto! Adesso facciamo squadra e lavoriamo insieme – prosegue – per dei Giochi che dovranno coinvolgere tutto il Paese e che scriveranno il nostro futuro. A proposito di emozioni: è stato davvero bello tornare al Salone d’Onore: la casa dello sport italiano”.

“Un simbolo che dà l’idea di cosa vogliamo fare: un evento poco invasivo, dove sostenibilità non sia una parola ma un modo di vivere“. Ha dichiarato l’amministratore delegato della Fondazione, Vincenzo Novari. Giovanni Malagò ha giudicato il logo ‘molto elegante’. E anticipa che la questione piste di bob – slittino – skeleton e di pattinaggio di velocità che non avevano trovato ancora una sede in cui svolgersi è risolta: “Resteranno a Cortina – ha detto il Presidente del Coni – e anche a Baselga di Pine in Trentino”.

Era iniziato così il sogno olimpico di Milano Cortina 2026, con ‘un gruppo di matti’ che ha creduto nella realizzazione di questo desiderio. Lo ha detto Malagò via web durante la cerimonia di svelamento del logo. Lo stemma precedente con cui l’Italia ha corso per l’assegnazione (candidate city) era stato disegnato su un fazzoletto da Danilo Di Tommaso, capo ufficio stampa del Coni. Ed ecco oggi che il sogno si è trasformato nel progetto più entusiasmante per un Paese, dopo che il Cio nel giugno del 2019 aveva dato all’Italia l’organizzazione dei Giochi Invernali (leggi qui).

La protagonista del filmato di presentazione di ‘Futura’ è la nuova ambassador olimpica Debora Compagnoni (leggi qui). Inserita nel contesto della storia da Andrea Monti (front runner della comunicazione di Milano Cortina).

(foto@MilanoCortina2026)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport