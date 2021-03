Ostia, cantieri sulla Colombo, traffico in tilt

Ostia – Disagi stamattina per gli automobilisti che percorrono la Cristoforo Colombo in direzione Roma. Si registrano, infatti, incolonnamenti sin dalla zona dell’Infernetto e fino alla Tenuta del Presidente.

I pendolari si sono trovati a fare i conti con file di auto che hanno fatto temere il peggio. Invece per fortuna si tratta solo di lavori di manutenzione. Sono in corso, infatti, interventi di asfaltatura del manto stradale che hanno indotto al restringimento della careggiata provocando inevitabili intasamenti.

Forse a provocare i disagi anche il ritorno in zona arancione che ha “costretto” non pochi lavoratori ad abbandonare lo smart working per tornare in ufficio, aumentando quindi il flusso del traffico.

(Il Faro online)