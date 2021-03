Ostia – “Vegetazione incolta, marciapiedi massacrati e rifiuti in ogni dove: è questo lo spettacolo a cui da mesi sono costretti ad assistere i residenti di viale delle Repubbliche Marinare, a Ostia”.

A denunciarlo a ilfaroonline.it è Riccardo Marinelli, ex consigliere municipale e presidente del circolo di Fratelli d’Italia Lido di Ostia.

“Una delle vie più prossime al lungomare, che dovrebbe essere il fiore all’occhiello del nostro territorio, è oramai preda del degrado: nelle aree verdi l’erba è cresciuta a dismisura, arrivando ad invadere i marciapiedi e persino la pista ciclopedonale, col rischio che qualcuno possa inciamparvi e farsi male”, racconta Marinelli.

“Lo stato d’abbandono è tale che, fra la vegetazione, complice l’inciviltà di alcuni, sono sorte delle vere e proprie discariche a cielo aperto: fra l’erba si trovano cartacce, rifiuti vari e persino un lavandino”.

“Non è possibile – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – che una strada così importante sia ridotta in queste condizioni. E’ necessario che l’Amministrazione, finora apparentemente assente, agisca subito per garantire il ripristino dei luoghi e del loro decoro, nonché la sicurezza dei cittadini di Ostia”.

