Sperlonga Cambia: “Comune assente al bando regionale sul verde pubblico… un’altra occasione persa”

Sperlonga – “Un paese più verde, con più alberi e più rispetto per le sue bellezze naturali”. Il gruppo consiliare Sperlonga Cambia interviene sulla sua pagine facebook per sottolineare l’importanza che ripone nella tutela ambientale. “È questa la nostra idea di Sperlonga – scrive il gruppo consiliare -, un paese a misura d’uomo non solo a parole, ma anche nei fatti, fortemente impegnato nella tutela e nella valorizzazione ambientale.

Lo scorso ottobre avevamo sollecitato l’amministrazione Cusani a partecipare al ‘progetto Ossigeno’, proprio perché convinti dell’importanza di investire in questo settore.

Il progetto nasce dall’iniziativa promossa dalla Regione Lazio, che mette a disposizione dei Comuni importanti risorse economiche per finanziare la piantumazione di 6 milioni di alberi sul territorio regionale, con l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di anidride carbonica e proteggere la biodiversità.

Nei giorni scorsi – prosegue Sperlonga Cambia – la Regione ha approvato la graduatoria per l’assegnazione dei fondi a disposizione. Sono diversi i Comuni del nostro territorio che potranno usufruire delle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Lazio, come ad esempio Fondi, Formia, Lenola o Monte San Biagio. Sperlonga, invece, non è nell’elenco.

Si tratta dell’ennesima occasione persa da parte dell’amministrazione Cusani, che usa l’ambiente come uno slogan privo di contenuti concreti.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, oltre al devastante fenomeno degli incendi boschivi che hanno colpito il nostro territorio, abbiamo assistito alla progressiva diminuzione del numero di alberi presenti nella zona del centro storico e del lungomare. Gli alberi vengono tagliati e rimossi senza provvedere a nuove piantumazioni e i giardini pubblici del lungomare hanno visto diminuire drasticamente il numero delle piante presenti.

Investire sul verde e sulle politiche di tutela e valorizzazione ambientale significa investire sul futuro della nostra comunità. È quello che ci chiede il pianeta ed è quello che ci chiedono le future generazioni. Sperlonga non può più tirarsi indietro”.

