Zona arancione, a Fiumicino riaprono i parchi e giardini comunali

Fiumicino – Si informa che da oggi fino a venerdì 2 aprile compreso riapriranno tutti i parchi comunali, per richiudere, come previsto dall’ultimo Dpcm, nel weekend di Pasqua quando si ritornerà in zona rossa, ovvero nelle giornate di sabato 3 aprile, domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile.

Le isole ecologiche itineranti riprenderanno nella giornata di martedì 6 aprile, come da calendario. Si cercherà di recuperare le date saltate in questi giorni. Rimarranno infine aperti tutti i centri di raccolta comunali.

