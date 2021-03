Zona arancione, confermato il mercato del mercoledì ad Anzio

Anzio – “Ad Anzio, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle prescrizioni anticovid, il mercato settimanale del mercoledì, in Piazzale Antium, Anzio Colonia e Lavinio mare, si terrà regolarmente, con tutti i settori merceologici previsti. Invitiamo la cittadinanza tutta ad un comportamento responsabile, ad indossare sempre la mascherina ed a mantenere le distanze di sicurezza”. Lo comunica l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo, in riferimento al regolare svolgimento del mercato settimanale.

